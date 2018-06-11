В Орловской области инвестиции станут реальными

Правительство области займется разработкой новой программы.

Как стало известно «Орелграду», правительство Орловской области издало распоряжение о создании очередной рабочей группы. Ей поручено заняться реализацией проекта «Разработка программы «Реальные инвестиции». Группе предстоит до 1 июля 2018 года разработать паспорт программы и утвердить «дорожную карту».

Возглавил новый орган вице-губернатор по экономике и финансам Вадим Тарасов, заместителем председателя стал глава департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Филатов.

Напомним, что весной этого года работа регионального правительства по привлечению инвестиций подверглась жесткой критике со стороны облсовета. Множество широко анонсированных инвестиционных соглашений на десятки миллиардов рублей оказались дутыми и не были реализованы.

ИА «Орелград»