В Орловской области инвестиции станут реальными

11.6.2018 | 13:09 Новости, Общество

Правительство области займется разработкой новой программы.

Как стало известно «Орелграду», правительство Орловской области издало распоряжение о создании очередной рабочей группы. Ей поручено заняться реализацией проекта «Разработка программы «Реальные инвестиции». Группе предстоит до 1 июля 2018 года разработать паспорт программы и утвердить «дорожную карту».

Возглавил новый орган вице-губернатор по экономике и финансам Вадим Тарасов, заместителем председателя стал глава департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Филатов.

Напомним, что весной этого года работа регионального правительства по привлечению инвестиций подверглась жесткой критике со стороны облсовета. Множество широко анонсированных инвестиционных соглашений на десятки миллиардов рублей оказались дутыми и не были реализованы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования