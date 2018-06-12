Орловцев предупредили об опасности грибов

Роспотребнадзор обнародовал памятку для любителей даров природы.

Памятка разработана в связи с началом грибного сезона. Управление Роспотребнадзора по Орловской области обращает внимание на меры профилактики. Опасения не случайны – в 2017 году в области было зарегистрировано 4 случая отравления грибами.

— Основная причина — недостаточная осведомленность населения о съедобных и несъедобных грибах, — считают в Роспотребнадзоре. — Отравление грибами могут вызывать собственно ядовитые грибы (бледная поганка, мухоморы, ложные опята), условно съедобные грибы (дождевики, сморчки, строчки) и даже съедобные грибы.

В последнем случае к летальному исходу может привести нарушение технологии приготовления, разложение белков в старых грибах или продукты жизнедеятельности насекомых и червей.

Управление Роспотребнадзора напоминает о необходимости соблюдать правила сбора, переработки и употребления в пищу дикорастущих грибов. Так, нельзя собирать их в черте населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных дорог. Они накапливают ядовитые вещества и становятся опасными.

Не рекомендуется покупать грибы с рук и в местах стихийной торговли. Не стоит собирать перезрелые, червивые, старые, переросшие и неизвестные грибы. Полностью с памяткой можно ознакомиться на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

ИА «Орелград»