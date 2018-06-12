В Орле пройдет панихида по великому князю Романову

Мероприятие пройдет в Михаило-Архангельском храме Орла.

Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ, панихида по великому князю Михаилу Романову, убитому 100 лет назад в Перми, состоится 13 июня в Успенском (Михаило-Архангельском) храме Орла.

В 15:00 в музее писателей-орловцев пройдет вечер памяти, посвященный Михаилу Романову. Напомним, что он является почетным гражданином Орла. Великий князь был командиром 17-го гусарского Черниговского полка, с 1896 по 1918 годы квартировавшего в нашем городе.

«Великий князь, младший брат императора Николая Второго, неоднократно посещал Орел — здесь находилось его имение «Брасово», — напомнили в митрополии. — В 1909 году он был назначен командиром 17-го гусарского Черниговского полка. Великий князь проживал в Орле на Борисоглебской улице (современная ул. Салтыкова-Щедрина) в так называемом «доме со львами». Он показал себя хорошим военным командиром, а также стал «главным жертвователем» приюта для детей-сирот и «убежища» для престарелых людей в Орле, поэтому пользовался среди офицеров, солдат и вообще городских жителей искренним уважением».

ИА «Орелград»