В Орле не будет фан-зоны к ЧМ-2018

13.6.2018 | 12:29 Новости, Общество

Фан-зона на Воробьевых горах в Москве / РИА Новости

Областные чиновники промедлили с принятием решения.

В Орле не будут открыты фан-зоны для просмотра матчей Чемпионата мира по футболу.

Как стало известно «Орелграду», болельщики остались без фан-зоны из-за медлительности чиновников областной администрации. Они просили мэрию Орла предложить места для организации коллективного просмотра футбола. Администрация Орла внесла на рассмотрение два варианта: Центральный стадион им. Ленина и площадь Ленина.

Впрочем, утвердительного или отрицательного ответа из правительства Орловской области в мэрию не последовало.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. В матче открытия встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

ИА «Орелград»

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