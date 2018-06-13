В Орле суд решил закрыть церковь

Причиной приостановки деятельности стало отсутствие технической документации.

Железнодорожный районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора в интересах неопределенного круга лиц к местной религиозной организации «Орловская Евангельская Христианская Церковь Божия «Воскресение» о признании действий незаконными и запрете эксплуатации.

Как следует из иска, трехэтажное здание церкви не прошло в установленном порядке проверку государственными органами на соответствие требованиям технических регламентов, строительных и санитарных норм и правил, требований пожарной безопасности. То есть, по мнению прокуратуры, отсутствуют доказательства надежности и безопасности объекта, поэтому он не может эксплуатироваться.

Истец также указал, что в здании еженедельно пастором проводятся богослужения и молитвенные собрания. Это свидетельствует о том, что здание фактически эксплуатируется. Поскольку разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном законом порядке не выдавалось, прокурор потребовал удовлетворить заявленные требования и обратить решение к немедленному исполнению.

Представители ответчика возражали против иска и заявили, что религиозная организация предпринимает меры к легализации объекта, в частности, обратилась с иском о признании права собственности на здание в Орловский арбитражный суд. Поскольку в наличии имеются разрешительные документы, угрозы для посетителей при эксплуатации здания не имеется.

Однако суд, выслушав участников процесса и исследовав материалы дела, исковое заявление прокурора удовлетворил. Действия религиозной организации признаны незаконными. Ей запрещена эксплуатация здания до получения разрешения на ввод. Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»