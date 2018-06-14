В Орле назвали причину выдачи «зарплат в конвертах»

14.6.2018 | 18:08 Новости, Общество

Борьбу с нелегальной занятостью обсудили на совещании в Залегощи.

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области, в регионе за 5 месяцев текущего года выявлено более 5 тысяч работников, с которыми работодатели не заключили трудовые договоры. Почти половина из них уже выведена из неформального сектора.

— Количество неофициально занятых работников снижается не так быстро, как нам бы хотелось, — признал начальник управления Анатолий Майоров. — Отчасти это происходит из-за сопротивления бизнеса, особенно малого, который старается за счет неоформленных работников сократить свои издержки. «Зарплаты в конвертах» помогают ему уйти от налогов и социальных обязательств.

По его словам, последствия для работников могут быть плачевными. По данным Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», в 2016 году из-за нехватки стажа от работы в теневом секторе в России было отказано в начислении страховой пенсии по старости 10-15 тысячам человек.

ИА «Орелград»

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