РБК: Круглый покинет Совет Федерации

18.6.2018 | 16:56 Важное, Новости, Политика

Орловская область сменит сенатора после выборов.

Сенатор Совета Федерации от Орловской области Владимир Круглый покинет свой пост после выборов губернатора 9 сентября, утверждает РБК. Вместе с Круглым верхнюю палату покинут еще 16 сенаторов. В целом ротация может коснуться 42 представителей регионов.

Владимир Круглый не смог оперативно прокомментировать информацию, сославшись на занятость.

Причиной масштабной смены сенаторов называется курс на омоложение состава Совета Федерации. Впрочем, Круглый ни в одну группу, названную РБК, не входит, а возраст позволяет ему работать. Возможные преемники Круглого не называются.

В кулуарах считается, что в Совете Федерации Владимира Круглого заменит действующий спикер облсовета и глава единороссов Леонид Музалевский. Это будет наградой политику за поддержку врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова на выборах.

Владимир Круглый стал сенатором Совета Федерации от Орловской области в 2014 году, сменив бывшего губернатора Егора Строева. До этого Круглый работал главврачом областной детской больницы.

Напомним, вторым сенатором в Совете Федерации от Орловской области является лидер орловских коммунистов Василий Иконников.

ИА «Орелград»

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