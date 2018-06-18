СМИ: Сергей Филатов ушел из правительства Орловской области

18.6.2018 | 18:20 Важное, Новости, Политика

Детали не уточняются.

Заместитель председателя правительства Орловской области, руководитель департамента экономразвития региона Сергей Филатов покинул свой пост, утверждают «Орловские новости». По данным СМИ, Филатов провел последний рабочий день 18 июня.

Причины отставки не уточняются.

Сергей Филатов возглавил департамент экономического развития Орловской области по приглашению экс-губернатора Вадима Потомского. Чиновника часто упрекали в отсутствии конкретики при представлении докладов и отчетов об инвестиционном климате региона.

ИА «Орелград»

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