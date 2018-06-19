На орловской свалке тяжелого металла больше нормы в 58 раз

19.6.2018 | 17:57 Новости, Общество

Фильтрат ванадия вытекает в приток Рыбницы.

Как сообщили в организации «Зеленый патруль», на орловском полигоне ТБО зафиксировано 58-кратное превышение содержания тяжелого металла ванадия. Через массу мусора фильтрат вытекает в приток реки Рыбница, загрязняя ее и окружающую среду.

— Проведенные геодезические работы на этой свалке доказали, что свалка «расползлась» на прилегающие городские территории, уничтожены и загрязнены огромные площади земель, — рассказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

В Верховском и Залегощенском районах экспедиция нашла горящие незаконные свалки. Зафиксировано превышение концентраций в воздухе по формальдегиду и другим вредным веществам.

ИА «Орелград»

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