Метеорит в ЦФО сняли из космоса

Он загорелся на границе Тульской и Липецкой областей.

Европейский метеорологический спутник «Meteosat» запечатлел след от метеорита, который заметили из Орловской области ранним утром 21 июня.



Сообщается, что небесное тело загорелось в атмосфере над границей Липецкой и Тульской области. Движение метеорита можно увидеть на сайте weather.us. След развеялся в сторону Орловской области.

Как сообщили «Орелграду» в ГУ МЧС по Орловской области, в дежурную часть поступило несколько звонков от встревоженных жителей Ливенского, Новодеревеньковского и Мценского районов. Они заметили вспышку в небе и дымный след. Затем раздался громкий хлопок.

ИА «Орелград»

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