«Мираторг» построит под Орлом семеноводческий центр за 800 млн

Соглашение о сотрудничестве подписано.

АПХ «Мираторг» и Орловская область подписали соглашение о строительстве в регионе селекционно-семеноводческого центра стоимостью 800 миллионов рублей. Объект позволит сократить зависимость России от импортных семян.

«Мираторг» построит объект в Кромском районе до конца 2018 года. Центр позволит производить до 5 тысяч семян многолетних трав в год, что обеспечит посевы на 180 тысяч гектаров ежегодно. Сначала на нем будет выращиваться корм для скота предприятия.

По планам, в селекционном центре будет создано 50 новых рабочих мест.

— Уверены, что проект позволит решить проблему импортозамещения сортового материала, на российском рынке, где сейчас доминируют иностранные игроки, хотя цена импортных кондиционных семян в 2-3 раза превосходит цену отечественных, — сообщили в «Мираторге».

ИА «Орелград»