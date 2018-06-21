Орловские школьники стали лучше «зубрить» историю

21.6.2018 | 17:00 Новости, Образование

Экзаменаторы сообщили о росте показателей по ОГЭ.

В Орловском региональном центре оценки качества образования подвели первые итоги испытаний выпускников школ в основной период. Речь идет о государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, то есть об экзаменах, которые сдают девятиклассники.

По предварительным данным, в этом году сократилось число учеников, получивших неудовлетворительный результат. А средний балл увеличился по всем образовательным предметам. Например, по истории средний балл вырос с 3,43 в 2017 году до 3,65 в 2018 году. При этом количество отличных результатов выросло на 6,1 процента.

Средний балл по обществознанию по сравнению с прошлым годом вырос с 3,36 до 3,51. Кроме того, количество отличных результатов по химии выросло на 10,2 процента, по физике — на 10,5 процента.

ИА «Орелград»

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