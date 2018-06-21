Подписано соглашение о строительстве Западного обхода Орла

Работами займется ЗАО «Русская холдинговая компания».
Правительство Орловской области и ЗАО «Русская холдинговая компания» подписали соглашение о начале строительства Западного обхода Орла. Новая дорога свяжет брянское и курское направления и позволит разгрузить дороги областного центра, в частности, многострадальный Маслозаводской переулок.
Протяженность Западного отхода составит 15 км. Срок строительства — 2019-2020 гг. Проект полностью инвестиционный, следовательно, новая дорога с высокой долей вероятности будет платной.
Подготовка строительства уже началась. Проектную документацию обещают сделать в течение ближайших месяцев.
ИА «Орелград»