В Орле лидерами по зарплате стали не финансисты

21.6.2018 | 17:28 Новости, Общество

Органы статистики обнародовали оперативные данные о заработке в разных сферах.

Сводный список номинального уровня зарплат по различным сферам экономической деятельности обнародовал Орелстат. Данные в нем содержатся по итогам 2017 года. Отметим, что средняя зарплата по экономике в регионе на начало 2018 года составляла 24811 рублей. Как правило, лидерство в рейтинге удерживают представители финансового сектора и страховых услуг.

По итогам 2017 года они тоже оказались высоко. Средний заработок в этих секторах составил 44667 рублей. Однако лидерами стали не они. Первое место в рейтинге занимают работники сферы производства химических веществ и химических продуктов. Согласно анализу в 2017 году они в среднем зарабатывали 51160 рублей в месяц.

На третьей строчке расположились представители сферы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Их ежемесячный средний заработок составил 43551 рубль. Самая низкая зарплата – всего 9624 рубля в месяц – зафиксирована в сфере производства одежды.

ИА «Орелград»

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