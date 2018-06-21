В Орловской области подорожают деревья

Чиновники задумались над повышением ставок на заготовку древесины.

Управление лесами Орловской области разработало проект постановления, после принятия которого в регионе будут повышены тарифы. Речь идет о ставках платы за единицу объема древесины, заготавливаемой по договору купли-продажи для собственных нужд на землях лесного фонда. Предыдущие постановление было издано правительством в 2012 году, и шесть лет цены не менялись.

Однако уже в ближайшее время они могут существенно возрасти. В эти дни проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. Так, документом предполагается повышение ставки на так называемую деловую древесину без коры: для сосны с 238,21 до 397,63 рубля за один кубометр, для дуба – с 714,17 до 1192,11 рубля, для ели – с 214,81 до 358,57 рубля, для березы – с 118,87 до 198,42 рубля и так далее. После прохождения экспертизы документ будет подан на подпись главе региона.

ИА «Орелград»