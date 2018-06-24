Орловских чиновников обучат за границей

Правительство области потратит деньги на их подготовку.

В Орловской области правительство утвердило порядок финансирования и исполнения заказа по профессиональному развитию государственных гражданских служащих. Заказ предусматривает дополнительное профессиональное образование чиновников обладминистрации, том числе за пределами Российской Федерации, и формируется с учетом заявок на очередной календарный год. Заявки должны быть основаны на индивидуальных планах.

Что интересно, согласно положению индивидуальный план разрабатывает сам гражданский служащий. То есть чиновник имеет право потребовать бюджетные деньги на дополнительное образование, в том числе за рубежом. Для этого потребуется правильно составить план. В него должны быть включены цель, вид, форма и продолжительность получения дополнительного профобразования, включая сведения о возможности использования дистанционных образовательных технологий и самообразования.

Также чиновник обязан указать ожидаемую результативность от своей учебы. При разработке индивидуального плана учитываются опыт работы чиновника, его знания, умения и навыки, результаты аттестации, а также «текущие и перспективные задачи соответствующего государственного органа». Деньги будут выделять по трем направлениям – для профессиональной переподготовки, повышения квалификации и самообразования.

ИА «Орелград»