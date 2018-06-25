Депутаты дадут детсадам деньги на погашение долгов

25.6.2018 | 10:39 Новости, Общество

Горсовет рассмотрит поправки в бюджет на ближайшей сессии.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, предложения о внесении очередных изменений в муниципальный бюджет на 2018 год внесла администрация областного центра. Запланированные доходы предполагается увеличить на 49 миллионов рублей.

За счет этих средств на погашение кредиторской задолженности учреждений образования по страховым взносам будет направлено 14 млн рублей, на погашение задолженности по питанию в дошкольных образовательных учреждениях — 2,3 млн, на проведение оздоровительной кампании — около 6 млн рублей.

— Еще 11,5 млн рублей будет направлено на исполнение судебных решений и предписаний надзорных органов, — пояснили в горсовете. — Оставшиеся средства будут распределены на санитарно-экологические мероприятия, подготовку ко Дню города и другое.
Вопрос был одобрен на заседании профильного комитета. Теперь его внесут в повестку дня ближайшей сессии.

ИА «Орелград»

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