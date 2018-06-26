В Орле качество воды на пляже оказалось низким

Обнародованы данные мониторинга за состоянием мест для купания.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области опубликовало данные еженедельного мониторинга. В текущем году в реестр мест массового отдыха людей включены 40 зон рекреации. По вирусологическим, радиологическим и паразитологическим показателям все пробы соответствовали требованиям гигиенических нормативов. Возбудителей инфекционных заболеваний не выявлено.

Пробы были отобраны и на пляжах Орла. Напомним, официально их в городе всего два. В зоне отдыха озера «Светлая жизнь» качество воды соответствует требованиям санитарных правил и норм. В зоне отдыха в районе Центрального парка культуры и отдыха на реке Оке качество речной воды не соответствует требованиям санитарных правил и норм по санитарно-химическим показателям – по окраске.

В Знаменском районе на муниципальных пляжах на пруду Ждимирский и пруду Разбегаевский качество воды не соответствует требованиям санитарных правил и норм по микробиологическим показателям. Главе администрации района направлены требования о необходимости установки аншлагов о запрете купания.

ИА «Орелград»