Жители Орла отдали в бюджет 2,1 млрд рублей

27.6.2018 | 15:28 Новости, Общество

Каждый третий рубль в казну поступил из карманов простых граждан.

Инспекция ФНС России по Орлу подвела итоги работы за январь-май 2018 года. Как сообщили в региональном управлении налоговой службы, на долю налога на доходы физических лиц за отчетный период пришлось 33,6 процента поступлений в консолидированный бюджет. То есть каждый третий рубль попал в бюджет от горожан.

— Платежи по данному налогу за истекший период составили 2,1 млрд рублей, или 107,9 процента к уровню прошлого года, — сообщили в УФНС. — Их объем увеличился на 153,7 млн рублей.

Всего в Орле за пять месяцев 2018 года в консолидированный бюджет было собрано 6,3 млрд рублей налоговых поступлений, что на 1,4 процента выше уровня прошлого года.

ИА «Орелград»

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