Мэрия заявила о законности вырубки деревьев в сквере «Орлята»

28.6.2018 | 16:59 Новости, Общество

Фото: Екатерина Глазкова/facebook.com

Администрация Орла отреагировала на информацию о вырубке деревьев в сквере «Орлята», где началось благоустройство. Накануне жители города забили тревогу, считая, что возле магазина «Орел» спиливают здоровые деревья.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, территорию сквера планируется сделать более современной. В связи с этим вырубаются старые деревья и будут посажены новые. Дизайн-проект был утвержден, а разрешения и акты на спиливание зеленых насаждений выданы комиссией.

Новый облик сквера «Орлята» был согласован с депутатами горсовета и на общественных слушаниях. Проект утверждался комиссией с участием нардепов и чиновников, специалистов Жилинспекции, представителей ОГАУ, ОНФ, общественного совета Орла.

ИА «Орелград»

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