УФАС приостановило торги по закупке сцены для Орла

Один из потенциальных участников пожаловался на горпарк.

Управление ФАС России по Орловской области направило в адрес городского парка культуры и отдыха уведомление о приостановлении торгов. Парк выступил их организатором. Муниципальное учреждение планирует приобрести сценический комплекс с комплектом оборудования. Начальная цена контракта составляет около 7,7 миллиона рублей.

Столичная фирма «Проект Сцена», кстати, расположенная на улице Джонатана Свифта, написала в УФАС жалобу. По мнению ее руководителей, конкурсная документация не соответствует требованиям закона. В некоторых условиях москвичи усмотрели «предпосылки для злоупотребления со стороны заказчика при оценке заявок и определении победителя».

Антимонопольная служба отреагировала и приостановила проведение торгов до рассмотрения жалобы по существу.

ИА «Орелград»