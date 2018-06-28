УФАС приостановило торги по закупке сцены для Орла

28.6.2018 | 17:50 Новости, Общество

Один из потенциальных участников пожаловался на горпарк.

Управление ФАС России по Орловской области направило в адрес городского парка культуры и отдыха уведомление о приостановлении торгов. Парк выступил их организатором. Муниципальное учреждение планирует приобрести сценический комплекс с комплектом оборудования. Начальная цена контракта составляет около 7,7 миллиона рублей.

Столичная фирма «Проект Сцена», кстати, расположенная на улице Джонатана Свифта, написала в УФАС жалобу. По мнению ее руководителей, конкурсная документация не соответствует требованиям закона. В некоторых условиях москвичи усмотрели «предпосылки для злоупотребления со стороны заказчика при оценке заявок и определении победителя».

Антимонопольная служба отреагировала и приостановила проведение торгов до рассмотрения жалобы по существу.

ИА «Орелград»

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