В Орле ужесточили требования к участникам публичных слушаний

1.7.2018 | 14:18 Новости, Общество

Желающим обсудить важные вопросы придется пройти идентификацию.

Как сообщила пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, утверждено положение о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Орле. Инициатива принадлежит администрация города.

Градостроительным кодексом предусмотрено проведение общественных обсуждений или публичных слушаний. В Орле выбор сделали в пользу публичных слушаний. На них будут выносить проекты генерального плана, землепользования и застройки, планировки и межевания территорий, отклонения от удельного параметра разрешенного строительства и другое.

— Существенным изменением является тот факт, что участниками публичных слушаний смогут стать все желающие, прошедшие идентификацию, — пояснили в горсовете. – То есть необходимо будет предоставлять паспортные данные, место «прописки» и регистрации. Обязательным условием, в случае, если интересы непосредственного лица затронуты, предоставление им приостанавливающих документов на земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого затронуты интересы или оказывается негативное воздействие.

По результатам публичных слушаний будет составляться протокол, с учетом проведенных собраний и экспозиций.

ИА «Орелград»

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