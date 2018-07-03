Орловцам будут рассказывать о спиливании деревьев

Александр Муромский поручил проводить разъяснения.

Глава администрации Орла Александр Муромский на совещании 3 июля поручил информировать жителей города о предстоящих вырубках деревьев и кустарников.

— Несмотря на то, что мы устраивали публичные слушания по проектам общественных территорий, а затем размещали проекты на официальном сайте администрации города Орла, у жителей возникает масса вопросов: почему вырубают? посадят ли деревья взамен? Это говорит о том, что население недостаточно проинформировано о предстоящих работах по благоустройству мест общего пользования и, в частности, о вырубке зеленых насаждений, — сказал Муромский.

Сити-менеджер поручил рассказывать, что на месте спиленного дерева высадят новое, пояснять причины.

ИА «Орелград»