Облсуд оправдал Пригоряну

Отменен приговор в отношении директора нацпарка «Орловское полесье».

Напомним, что в мае 2018 года директор ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» Олег Пригоряну был признан Хотынецким райсудом виновным в незаконной рубке лесных насаждений. Его приговорили к 4 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях и организациях в сфере охраны окружающей среды на срок 3 года.

Кроме того, по иску прокуратуры его обязали выплатить государству более 17,2 миллиона рублей в счет возмещения причиненного ущерба. Пригоряну вину не признал и обжаловал вердикт. Областная коллегия по уголовным делам признала его невиновным и отменила обвинительный приговор.

— Судебная коллегия признала необоснованным вывод суда о наличии у Пригоряну умысла на осуществление незаконной рубки лесных насаждений, — пояснили в пресс-службе Орловского облсуда. — Все мероприятия для внесения изменений в проект освоения лесов Пригоряну были заблаговременно выполнены, необходимый пакет документов направлен в уполномоченный орган – департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России.

1 сентября 2015 года положительное заключение государственной экспертизы изменений проекта освоения лесов нацпарка «Орловское полесье» было выдано и впоследствии не отменялось. При таких обстоятельствах сам факт осуществления рубок до получения разрешительного документа не свидетельствует об их незаконности, решил суд.

За Олегом Пригоряну признано право на реабилитацию.

ИА «Орелград»