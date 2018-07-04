Перелыгин подал документы в избирком

4.7.2018 | 22:17 Новости, Политика

Комиссия также приняла бумаги от Елены Крачнаковой.

Избирательная комиссия Орловской области  приняла документы от лидера орловской «Справедливой России», депутата облсовета Руслана Перелыгина и выдвинутой от «Патриотов России» Елены Крачнаковой. Оба — кандидаты на пост губернатора региона.

Избиркому предстоит проверить документы, в том числе подписи для прохождения муниципального фильтра, и вынести решение о регистрации кандидатов или отказе.

Напомним, выборы губернатора Орловской области пройдут 9 сентября. В них выразили желание принять участие Андрей Клычков, Евгений Алехин, Василий Воробьев, Алексей Гусев, Елена Крачнакова, Андрей Куцын, Руслан Перелыгин, Виталий Рыбаков и Иван Устинов.

ИА «Орелград»

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