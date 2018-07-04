Перелыгин подал документы в избирком

Комиссия также приняла бумаги от Елены Крачнаковой.

Избирательная комиссия Орловской области приняла документы от лидера орловской «Справедливой России», депутата облсовета Руслана Перелыгина и выдвинутой от «Патриотов России» Елены Крачнаковой. Оба — кандидаты на пост губернатора региона.

Избиркому предстоит проверить документы, в том числе подписи для прохождения муниципального фильтра, и вынести решение о регистрации кандидатов или отказе.

Напомним, выборы губернатора Орловской области пройдут 9 сентября. В них выразили желание принять участие Андрей Клычков, Евгений Алехин, Василий Воробьев, Алексей Гусев, Елена Крачнакова, Андрей Куцын, Руслан Перелыгин, Виталий Рыбаков и Иван Устинов.

ИА «Орелград»