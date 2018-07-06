Будагов вернет «Орловскую Ниву» в Орловскую область

6.7.2018 | 11:52 Важное, Новости, Общество

Бизнесмен отметил восстановление «созидательного климата» в регионе.

Владелец «Орловской Нивы» Сергей Будагов вернет бизнес в Орловскую область. Об этом он сообщил «Орловским новостям».

5 июля Будагов отдал распоряжение начать процедуру перерегистрации холдинга из Тульской области в Орловскую. Бизнесмен отметил, что нашел взаимопонимание с врио губернатора Андреем Клычковым и намерен оказывать ему поддержку.

Сергей Будагов купил «Орловскую Ниву» у региона во время губернаторства Александра Козлова за смешные 14 млн рублей. Глава региона называл бизнесмена спасителем агрохолдинга. Преемник Козлова Вадим Потомский засомневался в правомерности отчуждения «Орловской Нивы». Будагов сумел выиграть все арбитражные суды и доказать законность сделки.

Позже на него завели уголовное дело о даче взятки главе департамента госимущества Орловской области Андрею Синягову. Процесс дошел до суда, где Сергей Будагов был оправдан. Во время уголовного разбирательства топ-менеджер перерегистрировал «Орловскую Ниву» в поселке Арсеньево Тульской области и назначил гендиректором предприятия Андрея Пахомова.

ИА «Орелград»

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