В Орле олимпийских чемпионов не будут хоронить на особом кладбище

7.7.2018 | 14:07 Новости, Общество

Сити-менеджер Александр Муромский признал утратившим силу постановление администрации города Орла от 16 августа 2016 года № 3678 «О создании Историко-мемориального кладбища».

Напомним, что согласно тому документу захоронению на особом кладбище подлежали заслуженные люди различных категорий, в том числе лауреаты Ленинской премии, граждане, награжденные орденом Святого апостола Андрея Первозванного, чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и другие.

Основанием для отмены постановления послужило решение, принятое 31 мая 2018 года Орловским горсоветом народных депутатов № 40/0730-ГС «Об историко-мемориальном кладбище города Орла». Согласно ему значительно сокращен список тех, кого разрешено хоронить на особом погосте.

В перечень вошли почетные граждане Орла и Орловской области, граждане, включенные в Книгу Почета города, Герои Советского Союза, Герои России, Герои Социалистического Труда, а также граждане, удостоенные государственной премии СССР и Российской Федерации.

«Основанием для погребения на кладбище является отнесение умершего к категории лиц, перечисленных в решении, при наличии его прижизненного волеизъявления либо пожелания о его погребении на кладбище супруга, родственников или законного представителя», — говорится в решении.

Добавим, что историко-мемориальное кладбище создано на Наугорском шоссе, его площадь составляет 10 тысяч квадратных метров.

ИА «Орелград»

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