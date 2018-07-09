Орловские осужденные заработали 17,6 млн рублей

9.7.2018 | 17:22 Новости, Общество

В УФСИН подсчитали чистую прибыль от работы заключенных.

Как сообщили в управлении ФСИН по Орловской области, за пять месяцев 2018 года среднесписочная численность осужденных, привлеченных к труду на оплачиваемых работах, составила 2135 человек – 67 процентов от среднесписочной численности осужденных.

Объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг сложился в размере 116,3 млн рублей, объем реализованной продукции — 126,6 млн рублей. Чистая прибыль составила 17,6 млн рублей. Среднедневная заработная плата осужденных — 382,56 рубля.

— За 2017/2018 учебный год в образовательных учреждениях обучен 941 осужденный, — добавили в УФСИН.- Доля трудоустроенных из числа обученных в профессиональных училищах составила 57 процентов, или 536 человек. Объем продукции, изготовленной в период производственных практик и безвозмездно переданной для нужд исправительных учреждений за учебный год, составил 52 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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