Орловский митрополит рассказал о чуде супружества

Митрополит Антоний назвал причину несчастливых браков.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, митрополит Орловский и Болховский Антоний в День семьи, любви и верности совершил праздничное богослужение в Покровском храме села Становой Колодезь Орловского района. Он рассказал о том, почему брак Петра и Февронии особо почитается Церковью.

«Однажды, когда Петр увидел Февронию, ближе познакомился с ней — и наполнилось его сердце любовью к этой прекрасной, что важно, добродетелями своими, девушке. Как удивительно сошлись они, такие разные — князь и девушка простого происхождения.

Как важно, когда вступаете в брак, думать о том, кого вы выбрали! Потому что сегодня сплошные разводы у нас… Пожили три месяца или год — и все, развод… Это отвратительно, это немыслимо — сначала развод, потом второй брак, третий, а в конечном итоге люди не могут решить, от кого дети…»

Почему это происходит? По мнению Антония, «нет замечательного удивления перед этим чудом — супружеством».

ИА «Орелград»