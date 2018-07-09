Птичий грипп приближается к Орлу

Карантин введен еще в двух районах Орловской области.

Правительство Орловской области объявило о введении ограничительных мероприятий из-за вспышки птичьего гриппа. Так, эпизоотическими очагами признаны территория личного подсобного хозяйства жительницы деревни Новопетровка Новопетровского сельского поселения Свердловского района и хозпостройка жительницы деревни Большой Синковец Васильевского сельского поселения Верховского района.

Глубина угрожаемой зоны установлена на расстоянии 5 километров от границ неблагополучного пункта. В нее включены деревни Бонки, Озерки и Афанасьевкп Новопетровского сельского поселения, деревня Соколаевка Яковлевского сельского поселения Свердловского района.

В Верховском районе в угрожаемую зону вошли деревня Троицкое и поселка Ленинский Теляженского сельского поселения, деревни Федоровка, Крутое, Шатилово и поселок Михайловский Васильевского сельского поселения.

В эпизоотических очагах и неблагополучных пунктах введены ограничительные мероприятия, предусмотренные правилами по борьбе с гриппом птиц, утвержденными приказом Минсельхоза. Также утвержден план ликвидации и предотвращения распространения возбудителя гриппа птиц в Орловской области.

Напомним, что ранее карантин по птичьему гриппу был введен в Ливнах.

ИА «Орелград»