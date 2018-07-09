В СК раскрыли подробности дела Масленникова

9.7.2018 | 10:28 Важное, Новости, Общество

Фото regionorel.ru

По версии следствия, он похитил 27 миллионов рублей.

Следственный комитет по Орловской области рассказал подробности уголовного дела, возбужденного на бывшего директора регионального Фонда капремонта Орловской области Владислава Масленникова. Они связаны с деятельностью ООО «Москомреставрация» — компании, которая работала на подрядах при Масленникове в Орловской области.

По версии следствия, после заключения договоров глава РФКР и гендиректор подрядчика при содействии неназванного жителя Москвы похитили более 27 миллионов рублей. Акты приемки работ подписывались, однако фактически они не были выполнены. Мошенническая схема работала с апреля 2016 года по июнь 2017 года.

Всего насчитывается шесть эпизодов преступлений. Первый был выявлен в декабре 2017 года, затем следователи находили новые при проверке информации.

Владислав Масленников возглавил РФКР в октябре 2015 года, сменив на этом посту Ольгу Павлову. До этого он недолго работал замначальника областного департамента строительства и ЖКХ. В последнее время Региональный Фонд капремонта подвергался жесткой критике как населения, так и властей. В особенности это касалось объектов на улице Ленина.

Накануне экс-чиновник был помещен под стражу сроком на два месяца.

О деятельности «Москомреставрации» и первых проверках Фонда капремонта можно прочитать здесь.

ИА «Орелград»

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