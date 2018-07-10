СМИ: в Орле похитили Сергея Будагова

Неизвестные увезли его на его же автомобиле.

В Орле 10 июля был похищен владелец «Орловской Нивы» Сергей Будагов, утверждают «Орловские новости».

Преступление было совершено утром. Будагов ехал в офис с водителем. Злоумышленники завладели автомобилем, связали водителя и выбросили его в районе Лужков. После этого бизнесмена увезли в неизвестном направлении. Иные подробности не сообщаются.

Сергей Будагов купил «Орловскую Ниву» у региона во время губернаторства Александра Козлова за смешные 14 млн рублей. Глава региона называл бизнесмена спасителем агрохолдинга. Преемник Козлова Вадим Потомский засомневался в правомерности отчуждения «Орловской Нивы». Будагов сумел выиграть все арбитражные суды и доказать законность сделки.

Позже на него завели уголовное дело о даче взятки главе департамента госимущества Орловской области Андрею Синягову. Процесс дошел до суда, где Сергей Будагов был оправдан. Во время уголовного разбирательства топ-менеджер перерегистрировал «Орловскую Ниву» в поселке Арсеньево Тульской области и назначил гендиректором предприятия Андрея Пахомова.

После встречи с врио Андреем Клычковым Будагов выразил намерение перерегистрировать «Орловскую Ниву» в Орловской области.

ИА «Орелград»