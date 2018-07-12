Перелыгин официально стал кандидатом в губернаторы

Избирком зарегистрировал эсера.
Депутат облсовета, руководитель регионального отделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин 12 июля зарегистрирован кандидатом в губернаторы Орловской области.
Соответствующее решение принял областной избирком, проверив документы и подписи в поддержку Перелыгина. Эсер сумел преодолеть муниципальный фильтр.
Руслан Перелыгин получил удостоверение кандидата.
Как сообщалось ранее, на пост губернатора Орловской области осталось пять претендентов. Кроме Перелыгина, это Евгений Алехин («Родина»), Андрей Клычков (КПРФ), Елена Крачнакова («Патриоты России»), Андрей Куцын (ЛДПР).
ИА «Орелград»