Под Орлом футбольному полю устроили рабочий день

Детям запрещают играть после 18:00.

В деревне Нижнее Муханово Троснянского района руководство школы закрывает новое футбольное поле после 18:00, сообщает «ОрелСпорт». Решение не аргументируется – ни вопросами безопасности, ни сохранения объекта.

«Нас не кто не хочет слушать. Мы играли на обычном поле, где очень много кочек и неровностей. Нет бортов. И так далее. И мы занимали самые последние места на турнирах района. А после того как начали ездить за 15-20 км где построены такие площадки и начали занимать призовые места. А когда поставили нам до которой дойти 500 м, нас как я сообщил не пускали а сейчас выгоняют», — приводит издание комментарий местного жителя (орфография и пунктуация сохранены).

При этом после 18:00 поле пустует – на нем не проводятся никакие занятия.

Судя по всему, речь идет о многофункциональной спортивной площадке, открытой в январе 2018 года на базе Жерновецкой школы. Ее торжественно открывала делегация властей во главе с врио губернатора Андреем Клычковым. На строительство объекта потратили 3 млн рублей.

ИА «Орелград»