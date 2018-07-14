В Орле вспомнят расстрел Николая Второго

«Царские дни» будут приурочены к 100-летию гибели императорской семьи.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, «царские дни» пройдут в Орле 17 и 18 июля. Они будут приурочены к знаковому событию в истории нашей страны. Напомним, что 17 июля 2018 года исполнится 100 лет со дня гибели в Ипатьевском доме Николая Второго, императрицы Александры Федоровны, а также их детей и верных слуг, а 18 июля — 100-летие гибели великой княгини Елизаветы Федоровны.

Как пояснили в митрополии, мероприятия начнутся ранним утром 17 июля с крестного хода от храма Иверской иконы Божией Матери, возведенного в память коронации императора Николая Второго, до скита Новомучеников и Исповедников Российских в Медведевском лесу. Затем пройдет божественная литургия и молебен.

На 18 июля запланирован концерт, который в Орле дадут лауреаты международного православного фестиваля «Святой Георгий».

ИА «Орелград»