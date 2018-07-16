В Орле нашли подрядчика для ремонта моста «Дружба»

Им займется компания, которая должна была строить пешеходный мост через Оку.

Капитальным ремонтом моста «Дружба» через Оку в Орле займется компания «Региональные газораспределительные сети». Напомним, она должна была строить пешеходный мост через Оку в створе улицы Покровской.

«РГС» стала единственной фирмой, заявившейся на конкурс. Сумма контракта составит 293,15 млн рублей.

Как сообщалось ранее, ремонт моста «Дружба» продлится полтора года. Чтобы сохранить движение автомобилей, сначала сделают одну половину моста, затем другую.

«Региональные газораспределительные сети» — победитель конкурса по строительству пешеходного моста через Оку. Сейчас реализация проекта приостановлена.

ИА «Орелград»