В Орле потоп размыл стройплощадку сквера на заводе Медведева

Непогода может сильно повлиять на ход ремонта.

Вечером 16 июля в Орле прошел сильный дождь, и некоторые участки улиц привычно затопило.

В соцсетях появилось видео, снятое на улице Московской возле завода Медведева. Ливневки не справились с потоком, и всю площадь залило водой. На кадрах видно, что она накрыла стройплощадку, где ведется реконструкция сквера. Не исключено, что строителям придется переделывать работу.

Также дождь залил перекресток улиц Полесской и Генерала Родина. Очевидцы сообщают, что огромную лужу не преодолели «Жигули» — автомобиль заглох в воде.

ИА «Орелград»