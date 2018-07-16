В Орле потоп размыл стройплощадку сквера на заводе Медведева

16.7.2018 | 17:50 Новости, Общество

Непогода может сильно повлиять на ход ремонта.

Вечером 16 июля в Орле прошел сильный дождь, и некоторые участки улиц привычно затопило.

В соцсетях появилось видео, снятое на улице Московской возле завода Медведева. Ливневки не справились с потоком, и всю площадь залило водой. На кадрах видно, что она накрыла стройплощадку, где ведется реконструкция сквера. Не исключено, что строителям придется переделывать работу.

Также дождь залил перекресток улиц Полесской и Генерала Родина. Очевидцы сообщают, что огромную лужу не преодолели «Жигули» — автомобиль заглох в воде.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письмо тринадцатое. Чертова дюжина

Мой милый друг! Здравствуй! Сегодня у меня для тебя только одна весть, только одно предложение. Днем повстречалась мне С. — …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования