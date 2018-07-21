Из Орла депортировали мигрантов из Молдавии и Украины

21.7.2018 | 13:40 Новости, Общество

Иностранные граждане нарушили режим въезда и пребывания в РФ.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, в текущем году орловские судебные приставы выдворили за пределы РФ 38 нелегальных мигрантов – граждан Украины, Узбекистана, Молдавии, Армении и Таджикистана.

Сделано это был по решениям судов. Иностранцев признали виновными в нарушении въезда в нашу страну либо нарушении режима пребывания в Российской Федерации.

— До выдворения они находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД, — пояснили в службе судебных приставов. — Нелегалов доставляют до пункта пропуска через государственную границу и передают сотрудникам пограничной службы для отправки на родину.

Работа по административному выдворению из России незваных гостей в регионе продолжается постоянно, начиная с 1 января 2012 года, добавили в УФССП.

ИА «Орелград»

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