Орловцев предупредили о смерти от бешенства

Пугающую статистику обнародовал региональный Роспотребнадзор.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области заявило о том, что в текущем году ситуация по бешенству среди животных остается напряженной. С начала года зарегистрировано 47 случаев заболевания на территории 13 муниципальных образований.

— Активным участником в эпизоотическом процессе бешенства остается лиса, определившая 81,8 процента случаев бешенства среди диких животных, — отметили в ведомстве. — Из домашних животных основными носителями и переносчиками бешенства являются кошки и собаки.

Роспотребнадзор напоминает, что бешенство человека можно предупредить только профилактическими прививками. Заболевание может привести к смерти. В ведомстве проанализировали причины летальных исходов среди людей в целом по стране. Оказалось, что за период 2012 — 2017 годов 65,2 процента пострадавших от укусов дикими и домашними животными опасной локализации за медицинской помощью не обращались.

Примерно 21,7 процента своевременно обратились за медпомощью, но от антирабического лечения отказались. В 8,7 процента случаев пострадавшие прервали курс антирабического лечения, а в 4,6 процента случаев после укусов опасной локализации пострадавшим не был введен антирабический иммуноглобулин.

ИА «Орелград»