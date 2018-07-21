Орловская область отдала в федеральный бюджет 2,3 млрд рублей

Налоговики подвели итоги работы за полгода.

Как сообщает управление ФНС по Орловской области, за январь-июнь 2018 года в консолидированный бюджет поступило около 11,4 млрд рублей налогов, сборов и других обязательных платежей.

Из них в федеральный бюджет перечислено около 2,3 млрд рублей, в консолидированный бюджет региона — около 9,1 миллиарда. Налоговики отмечают превышение показателей по сравнению с прошлым годом.

— Основным источником доходов федерального бюджета является НДС, поступления которого составили более 1,8 млрд рублей, — сообщили в УФНС. — За счет налога на доходы физических лиц, поступления которого составили около 4,3 млрд рублей, сформировано 47 процентов доходов консолидированного бюджета области.

Отмечается, что рост поступлений по налогу на прибыль составил 4,7 процента, по НДФЛ — на 7,9, по налогу на имущество организаций – 5, по налогу на имущество физических лиц — 38,2, по земельному налогу – 11 процентов.

ИА «Орелград»