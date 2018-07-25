Счета театра «Русский стиль» арестованы

25.7.2018 | 12:35 Важное, Культура, Новости, Экономика

В Орле арестовали счета муниципального театра «Русский стиль», сообщил сотрудник учреждения Денис Косенков на своей странице в Facebook. Эту информацию «Орелграду» подтвердили в администрации театра.

Косенков акцентировал внимание на том, что в городе продолжается благоустройство общественных мест, на которое тратятся большие деньги. При этом власти не могут помочь театру.

Ранее стало известно об аресте счетов орловских школ и детских садов. По данным «Орелграда», проблемы с финансами испытывают и другие учреждения культуры Орла.

Представители «Свободного пространства» и ОГАТ им. И.С. Тургенева в беседе с корреспондентом «Орелграда» заявили, что с экономическим положением их театров «все нормально».

ИА «Орелград»

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