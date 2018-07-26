Похититель Будагова рассказал, как мыл ему ноги

Журналисты пообщались с обвиняемыми по делу.

«Комсомольская правда» рассказала детали похищения владельца «Орловской Нивы» Сергея Будагова и пообщалась с преступной группировкой, которая обвиняется в преступлении. Один из участников — Николай Дементьев — рассказал, что очень бережно обращался с Будаговым.

— У меня четверо деток. Надо их поднимать. Младшему сыну — 4 года, старшему — 16. Хотел купить им дом. Но у меня и в мыслях не было причинить Будагову вред. Я ему кушать давал, давление мерил, в туалет выводил и гулять. Да я ему ноги даже помыл! Будагов — отличный мужик! — пояснил он.

Следователь орловского СК Алекпер Алекперов заявил, что похитители кормили Будагова бананами и творогом, водили его в туалет по каждой просьбе и постирали ему одежду. Лидер банды Игорь Арсенюк на допросе рассказал, что они «хотели показать, что у нас есть кодекс чести. Что мы не обычные шестерки. Мы авторитеты. И Будагову нужно было с нами поделиться».

Будагов был похищен утром 10 июля. Похитители остановили «Лексус», в котором Будагов ехал с водителем. Угрожая оружием, вместе они проехали к Лужковскому кладбищу. Водителя бизнесмена связали и оставили в «Лексусе», а Будагова забрали в свой автомобиль и уехали.

Бизнесмена освободили в Тульской области при участии силовиков. От него требовали 20 миллионов рублей. Участникам похищения уже предъявили обвинение.

Сергей Будагов купил «Орловскую Ниву» у региона во время губернаторства Александра Козлова за смешные 14 млн рублей. Глава региона называл бизнесмена спасителем агрохолдинга. Преемник Козлова Вадим Потомский засомневался в правомерности отчуждения «Орловской Нивы». Будагов сумел выиграть все арбитражные суды и доказать законность сделки.

Позже на него завели уголовное дело о даче взятки главе департамента госимущества Орловской области Андрею Синягову. Процесс дошел до суда, где Сергей Будагов был оправдан. Во время уголовного разбирательства топ-менеджер перерегистрировал «Орловскую Ниву» в поселке Арсеньево Тульской области и назначил гендиректором предприятия Андрея Пахомова.

После встречи с врио Андреем Клычковым Будагов выразил намерение перерегистрировать «Орловскую Ниву» в Орловской области.

Накануне стало известно, что бизнесмен стал советником Клычкова на общественных началах.

ИА «Орелград»