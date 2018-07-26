СМИ: орловский монах искромсал собаку ножом на глазах ребенка

26.7.2018 | 16:34 Новости, Происшествия

Обстоятельства и причины поведения служителя церкви не уточняются.

В селе Сторожевое Мценского района монах изрезал собаку ножом, рассказала хозяйка животного Елена Харитонова «Орловским новостям».

На глазах у ее сына Себастьяна 18 июля он нанес псу Биму многочисленные ножевые ранения. Ветеринары удалили собаке глаз, но не смогли спасти ее жизнь. Обстоятельства и причины поведения служителя церкви не уточняются.

Харитонова, приехавшая с семьей из Голландии, обратилась за помощью к епископу Мценскому Алексею, но тот ничем не смог помочь и посоветовал «уехать из дома». В монастыре им. Святого Кукши предположили, что информация — «наветы злых языков».

«ОН» не смогли получить комментарии ни от иеродьякона, ни от епископа, ни от митрополии. В прокуратуре сообщили, что силовики проверяют заявление Харитоновой, и не исключено возбуждение уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».

ИА «Орелград», фото «ОН»

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