СМИ: орловский монах искромсал собаку ножом на глазах ребенка

Обстоятельства и причины поведения служителя церкви не уточняются.

В селе Сторожевое Мценского района монах изрезал собаку ножом, рассказала хозяйка животного Елена Харитонова «Орловским новостям».

На глазах у ее сына Себастьяна 18 июля он нанес псу Биму многочисленные ножевые ранения. Ветеринары удалили собаке глаз, но не смогли спасти ее жизнь. Обстоятельства и причины поведения служителя церкви не уточняются.

Харитонова, приехавшая с семьей из Голландии, обратилась за помощью к епископу Мценскому Алексею, но тот ничем не смог помочь и посоветовал «уехать из дома». В монастыре им. Святого Кукши предположили, что информация — «наветы злых языков».

«ОН» не смогли получить комментарии ни от иеродьякона, ни от епископа, ни от митрополии. В прокуратуре сообщили, что силовики проверяют заявление Харитоновой, и не исключено возбуждение уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».

ИА «Орелград», фото «ОН»