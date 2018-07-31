«Орелстрой» поможет достроить микрорайон в Липецке

31.7.2018 | 10:46 Новости, Общество

Орловский застройщик может приобрести активы группы компаний СУ-5.

ПАО «Орелстрой» ведет переговоры о выкупе активов группы компаний СУ-5 депутата Липецкого облсовета Михаила Захарова. Об этом сообщает «Коммерсант». По данным издания, речь идет о восьми участках с фундаментами и трех незавершенных многоквартирных домах площадью 36 тысяч кв. м каждый в микрорайоне Европейский в Липецке.

Его возводит входящее в указанную группу компаний и банкротящееся с ноября 2017 года ОАО «Эксстроймаш». Эксперты отмечают, что от прихода на местный рынок «Орелстроя», который уже договорился с областными властями о завершении строительства домов АО «Липецкая ипотечная корпорация» в Елецком микрорайоне за 500 млн рублей, выиграют потребители.

«О переговорах между крупнейшим застройщиком Орловской области ПАО «Орелстрой» и одним из основных в Липецкой, ГК СУ-5, вчера на брифинге рассказал курирующий строительную отрасль вице-мэр Липецка Михаил Щербаков, — пишет «Коммерсант». — По его словам, благодаря продаже восьми земельных участков с фундаментами и трех незавершенных многоквартирных домов может решиться проблема с недостроями в липецком микрорайоне Европейский».

Проект общей стоимостью более 12,5 млрд рублей с участием средств соинвесторов с 2013 года возводит «Эксстроймаш». Владелец СУ-5 Михаил Захаров ранее сообщал, что для завершения строительства Европейского готов к распродаже любых активов.

ИА «Орелград»

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