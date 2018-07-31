В Орел приехал первый московский троллейбус

Техника будет приезжать постепенно.

В Орел привезли первый троллейбус, который городу безвозмездно передала Москва, сообщил замглавы администрации города Николай Ванифатов. До конца недели будут доставлены еще четыре единицы электротранспорта.

Прибывший троллейбус осматривают сотрудники ТТП. Сегодня в Москве будет составлен акт приемки на еще два троллейбуса, и их привезут в Орел 1 августа. Спустя два дня приедут еще две единицы.

Всего столица передаст Орлу 20 низкопольных автобусов, 15 трамваев и 13 троллейбусов, 8 из которых — «с гармошкой».

ИА «Орелград»