Под Орлом освятили место подвига Ильи Муромца

30.9.2018 | 20:38 Новости, Общество

В Хотынецком районе установлен поклонный крест.

Как сообщает Орловская митрополия РПЦ со ссылкой на издание «Трибуна хлебороба», в деревне Девять Дубов Хотынецкого района на месте, где когда-то была церковь Покрова Пресвятой Богородицы, был освящен поклонный крест. Чин освящения совершил настоятель храма Святой Живоначальной Троицы села Льгов иерей Валерий Третьяков.

«Существуют старинные предания, связанные с русским богатырем Ильей Муромцем и Соловьем-Разбойником, указывающие на то, что известные всем события происходили именно на территории села Девять Дубов Хотынецкого района», — говорят в митрополии.

Девять Дубов принадлежали нескольким владельцам. В их числе были помещики Цуриковы. В деревне сохранились остатки часовни-усыпальницы. Считается, что в ее склепе был похоронен полковник Андрей Афанасьевич Цуриков.

ИА «Орелград»

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