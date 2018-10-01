Коммунальщики продлили ремонт труб на Генерала Родина на выходные. И не пришли на объект

Жители уже полмесяца остаются без горячей воды

В редакцию «Орелграда» обратились жители улицы Генерала Родина, которые пожаловались на медленный ремонт теплосетей. По их словам, участок не готов к отопительному сезону, а рабочие не спешат доделывать трубы.

С 17 сентября жители остаются без горячей воды и не знают, когда им включат отопление. Сначала планировалось, что ремонт продлится до 28 сентября. Затем коммунальщики объявили новую дату — 1 октября. При этом на выходных ни одного рабочего возле теплотрассы замечено не было.

Жители опасаются, что с наступлением минусовой температуры им так и не включат отопление. Объем работ остается приличный — местами трубы не проложены, а там, где они есть, нет изоляции.

В администрации Орла «Орелграду» сообщили, что «Газпром Теплоэнерго» продлил ограничение до 17 часов 1 октября.

ИА «Орелград»