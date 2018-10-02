Завтра в Орле начнется отопительный сезон

Между тем ОНФ «обеспокоен» темпом ремонта теплотрасс в областном центре

Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление о начале отопительного сезона в областном центре, сообщили в пресс-службе мэрии. Со среды все социальные объекты и многоквартирные дома начнут подключать к теплоносителям, работа должна быть завершена в течение пяти дней.

Замглавы администрации Орла Николай Ванифатов доложил, что тепло уже подано в 35 школ, 64 детских сада и примерно половину больниц и поликлиник. Уже работают локальные и крышные котельные, которые отапливают отдельные дома.

Между тем активисты Общероссийского народного фронта считают, что работа по замене теплотрасс в Орле ведется медленно. Все еще не доделан ремонт на улицах Генерала Родина, Латышских стрелков и Автовокзальной. ОНФ попросил ускорить работы.

Власти прокомментировали ситуацию на улице Генерала Родина, о которой «Орелград» сообщал накануне. Напомним, там уже два раза переносили срок конца ремонта, и с середины сентября жители остаются без горячей воды. По словам Ванифатова, рабочие уложили не те трубы, которые были предусмотрены проектом.

— С 18.00 сегодняшнего дня ООО «Газпром теплоэнерго Орел» планирует начать поэтапный пуск тепла, — добавили в мэрии.

ИА «Орелград»