«Орелстрой» назвал сроки сдачи проблемных домов в Липецке

Орловская компания достроит их во второй половине 2019 года.

Представители ПАО «Орелстрой» провели первую пресс-конференцию в Липецке, посвященную достройке проблемных домов и развитию строительства в областном центре. По словам главного исполнительного директора компании Андрея Урванова, «Орелстрой» сдаст дома в эксплуатацию во второй половине 2019 года.

«Все обязательства, которые мы берём на себя по данным объектам, будут выполнены. У нас в Орле нет дольщиков, которые бы не получили от нашей компании жилье. К сожалению, по ряду причин, мы не сможем уложиться в те сроки, которые обозначил дольщикам прежний застройщик. Но люди получат свои квартиры в 2019 году», — сказал Урванов.

Власти Липецкой области в ближайшее время собираются перезаключить договоры с дольщиками, а в будущем – помогать «Орелстрою» развиваться в регионе. Дополнительные деньги с покупателей квартир взиматься не будут, планировка жилых помещений останется прежней.

В июле 2018 года ПАО «Орёлстрой» и АО «Липецкая Ипотечная Корпорация», при участии Управления строительства и архитектуры Липецкой области и Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области, заключили соглашение о взаимодействии в решении проблем обманутых дольщиков. Ориентировочная стоимость инвестиций в строительство двух домов в микрорайоне «Елецкий» составляет 500 млн рублей.

В планах «Орелстроя» — стать федеральным холдингом и начать строительство в других регионах. Уже ведутся переговоры по застройке объектов не только в Липецкой, но и в других областях Черноземья.

ИА «Орелград»