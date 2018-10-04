У Орла появится еще один официальный символ

Эмблему города могут приравнять к гербу и флагу.

В Орле прошли публичные слушания по изменениям в устав города. У муниципального образования появится новый символ. Об этом сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов.

Слушания прошли в малом зале администрации областного центра. В частности, участники одобрили предложение о закреплении в качестве официального символа эмблемы города Орла. Пока таковыми являются только герб, флаг и гимн.

Впрочем, самой эмблемы у города пока нет. Ее еще предстоит создать и утвердить. Также надо отметить, что резолюция публичных слушаний носит рекомендательный характер. Поправки в устав могут принять только депутаты горсовета на своем заседании. В первом чтении они это уже сделали, впереди – второе.

ИА «Орелград»