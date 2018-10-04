У Орла появится еще один официальный символ

4.10.2018 | 11:25 Новости, Общество

Эмблему города могут приравнять к гербу и флагу.

В Орле прошли публичные слушания по изменениям в устав города. У муниципального образования появится новый символ. Об этом сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов.

Слушания прошли в малом зале администрации областного центра. В частности, участники одобрили предложение о закреплении в качестве официального символа эмблемы города Орла. Пока таковыми являются только герб, флаг и гимн.

Впрочем, самой эмблемы у города пока нет. Ее еще предстоит создать и утвердить. Также надо отметить, что резолюция публичных слушаний носит рекомендательный характер. Поправки в устав могут принять только депутаты горсовета на своем заседании. В первом чтении они это уже сделали, впереди – второе.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования